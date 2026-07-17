Экс-министр экономики Соболев переходит в ОП: чем будет заниматься
Бывший министр экономики Алексей Соболев войдет в команду Офиса Президента – он будет заниматься экономическим направлением работы и коммуникацией между государством и бизнесом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Алексей Соболев присоединится к экономическому направлению работы в Офисе Президента.
По словам главы государства, вместе с руководителем ОП Кириллом Будановым они определили необходимые задачи для бывшего министра экономики.
"Ключевое – на всех уровнях государственной власти поддерживать украинского производителя и полностью и максимально оперативно реализовывать договоренности с партнерами", – отметил Зеленский.
Чем будет заниматься Соболев
По словам президента, опыт Соболева позволяет ему участвовать в формировании экономической политики и эффективно взаимодействовать с правительством и парламентариями.
Отдельным направлением работы экс-министра станет постоянная коммуникация между государственными институтами и бизнесом в рамках форматов, имеющихся в Офисе Президента.
Напомним, Верховная Рада 16 июля утвердила новый состав Кабмина во главе с премьером Сергеем Корецким.
В ходе ротаций Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства было разделено на два ведомства .
Новым министром экономики и экологии стал управляющий партнер украинского офиса McKinsey Александр Кравченко – он сменил в должности Алексея Соболева, возглавлявшего ведомство с ноября 2025 года.