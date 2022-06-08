ru ua
Ср, 08 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Проти мера Святогірська відкрили кримінальну справу про держзраду

Новость на русском →
Святогірськ, Середа 08 червня 2022 15:41
Проти мера Святогірська відкрили кримінальну справу про держзраду Фото: ДБР розслідує факт держзради мера Святогірська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці відкрили кримінальну справу проти міського голови Святогірська Донецької області за фактом державної зради. Він публічно заявив, що підтримує окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що мер роздає інтерв'ю російським пропагандистам, в яких публічно підтримує "русский мир", дискредитує ЗСУ та державну владу.

На одному з таких відео міський голова поширив російський фейк про начебто підпал українськими військовими Всіхсвятського скиту Святогірської лаври.

Проти міського голови розпочате досудове розслідування за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 ККУ). Вирішується питання про оголошення йому підозри.

Нагадаємо, екс-голову Херсонської ОДА часів Віктора Януковича підозрюють у держзраді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Святогорск ДБР
NEWS
Україна направила пропозиції щодо сьомого пакету санкцій: у МЗС розповіли деталі
Україна направила пропозиції щодо сьомого пакету санкцій: у МЗС розповіли деталі
DAILY
Сергій Гайдай: Загрози оточення наших сил на Луганщині наразі немає
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Сергій Гайдай: Загрози оточення наших сил на Луганщині наразі немає