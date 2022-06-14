ru ua
Вт, 14 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Перейшов на бік окупанта: мер Святогірська отримав підозру у держзраді

Новость на русском →
Святогірськ, Вівторок 14 червня 2022 19:09
Перейшов на бік окупанта: мер Святогірська отримав підозру у держзраді Фото: Володимир Бандура, мер Святогірська (facebook.com/voba.bandura)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці заочно повідомили меру Святогірська Володимиру Бандурі про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Слідство зазначає, що міський голова, що перейшов на бік ворога, поширив через ЗМІ звернення, у якому пропагував ідеї "руського миру". Також Бандура дякував російським військовим, які захопили місто.

Також Бандура погодився зайняти посаду так званого "голови" тимчасово окупованого Святогірська, яку йому запропонував ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

Цим, на думку слідства, мер Святогірська завдав шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Як повідомлялося, мер Святогірська перейшов на бік Росії.

Окрім цього, на початку червня окупанти обстріляли територію Святогірської лаври. В результаті цього Всіхсвятський скит згорів вщент. Тоді Бандура записав звернення, в якому звинувачував українських військових у навмисному підпалі скиту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Святогорск держзрада
NEWS
Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico
Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає