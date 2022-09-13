Прикордонники показали, як виглядають позиції окупантів біля Святогірська (відео)

Окупанти, відступаючи поспіхом, залишають на своїх позиціях зброю, їжу та використані боєприпаси. Саме таку картину можна побачити біля нещодавно звільненого Святогірська Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Рашисти продовжують поспіхом відступати, залишаючи після себе звичну для них атмосферу. Ось так виглядає покинута російська позиція у районі Святогірська", - розповіли прикордонники.

Нагадаємо, ЗСУ зайшли в Святогірськ Донецької області. У місті та навколо нього триває зачистка від окупантів.

Також українські військові підняли українські прапори над міськрадою Ізюма Харківської області та взяли центр міста під свій контроль.

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