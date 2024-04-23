ua en ru
Вт, 23 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хотел навести авиабомбы на базу бойцов ГУР. СБУ задержала предателя в Харькове

Вторник 23 апреля 2024 10:47
UA EN RU
Хотел навести авиабомбы на базу бойцов ГУР. СБУ задержала предателя в Харькове Фото: СБУ задержала предателя, который хотел навести ракеты на базу бойцов ГУР (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Харькове корректировщика. Задержанный планировал навести вражеские авиабомбы на базу спецназовцев Главного управления разведки (ГУР).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Что случилось

Задержанный пытался обнаружить локации спецподразделения "Кракен". Для осуществления атаки россияне планировали задействовать баллистические ракеты и управляемые авиационные бомбы типа КАБ-500. Для наведения удара предатель вышел на сеанс зашифрованной связи со своим куратором из российской разведки и передал ему координаты.

Корректировщик был задержан в его же доме. В частности были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности городской инфраструктуры от новых ударов россиян. У задержанного изъяли мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с врагом.

"По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, идеологический сторонник рашизма. В начале апреля этого года оккупанты привлекли его к сотрудничеству через соцсети, где он публиковал собственные антиукраинские комментарии", - добавляет СБУ.

Кроме обхода территории города, задержанный также "втемную" выспрашивал у клиентов местного торгово-развлекательного центра необходимую ему информацию.

Фото: СБУ задержала предателя, который хотел навести ракеты на базу бойцов ГУР (t.me/SBUkr)

Что угрожает

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности.

Ему грозит 8 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ в это время разоблачила агентурную группу ФСБ на правобережье Херсонской области. Среди задержанных бывший депутат районного совета Херсона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Служба безопасности Украины
NEWS
Удар по телевышке Харькова. В ОВА рассказали о последствиях попадания (фото)
Удар по телевышке Харькова. В ОВА рассказали о последствиях попадания (фото)
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится