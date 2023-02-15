В ближайшие месяцы можно дожать Россию, и партнеры это понимают, - Подоляк
Западные партнеры Украины прекрасно понимают, что нельзя разрешать государству-агрессору России продолжать войну против Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире национального телемарафона.
По его словам, западные партнеры понимают важность поставок вооружения и то, что украинские военные в ближайшие месяцы могут "прижать" Россию.
"Все понимают, что войну нельзя затягивать, не надо позволять, чтобы она (Россия - ред.) уменьшила интенсивность боевых действий, чтобы она была еще год или два или три. Наши партнеры это понимают, что можно в ближайшие месяцы окончательно дожать РФ и для этого нам нужен определенный инструмент и передачу его нужно ускорять", - сказал он.
Подоляк отметил, что сейчас процессы по передаче вооружения идут гораздо быстрее. Но большинство политических решений уже принято и сейчас больше стоит вопрос логистики.
"Потому что все политические решения, принципиальные решения относительно того, как эта война должна закончиться, наши партнеры приняли", - сказал он.
Как сообщалось, в Институте изучения войны заявили, что россияне пытались манипулировать темой переговоров в декабре 2022 года, чтобы задержать поставки западных танков и подготовиться к новому большому наступлению.
Напомним, недавно в российском МИДе захотели прямых переговоров с Украиной и без посредников.
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