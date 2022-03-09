УАФ відбере ліцензію і позбавить всіх звань рекордсмена збірної України
Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу зробив заяву щодо порушень Кодексу етики та чесної гри колишнім капітаном збірної України Анатолієм Тимощуком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Комітет розглянув можливе порушення екс-хавбеком національної команди Кодексу етики та чесної гри. З моменту агресії Росії проти України Тимощук не зробив жодної публічної заяви з цієї нагоди, а також не зупинив свою співпрацю з клубом агресора – пітерським "Зенітом".
Така позиція вихованця луцької "Волині" визнана шкодою іміджу українського футболу та порушення низки пунктів згаданого кодексу. На Тимощука чекає серйозне покарання від УАФ.
Контрольно-дисциплінарний комітет асоціації, найімовірніше:
- позбавить Тимощука тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;
- доручить адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань;
- позбавить Тимощука всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубка України, Суперкубка України;
- виключить Тимощука з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.
Нагадаємо, що напередодні визначилися перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів.
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