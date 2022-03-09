УАФ відбере ліцензію і позбавить всіх звань рекордсмена збірної України

Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу зробив заяву щодо порушень Кодексу етики та чесної гри колишнім капітаном збірної України Анатолієм Тимощуком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

Комітет розглянув можливе порушення екс-хавбеком національної команди Кодексу етики та чесної гри. З моменту агресії Росії проти України Тимощук не зробив жодної публічної заяви з цієї нагоди, а також не зупинив свою співпрацю з клубом агресора – пітерським "Зенітом".

Така позиція вихованця луцької "Волині" визнана шкодою іміджу українського футболу та порушення низки пунктів згаданого кодексу. На Тимощука чекає серйозне покарання від УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет асоціації, найімовірніше: