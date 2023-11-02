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Экс-главу Верховного суда Князева оставили в СИЗО

Киев, Четверг 02 ноября 2023 16:14
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Экс-главу Верховного суда Князева оставили в СИЗО Фото: Всеволод Князев, экс-глава Верховного суда (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного оставила под арестом бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

В САП отметили, что апелляционная палата отказала в удовлетворении жалобы стороны защиты на продление ареста Князева еще на два месяца с возможностью залога в размере 35 млн гривен.

Такое решение уже вступило в силу и не подлежит обжалованию.

Дело Князева

Напомним, 15 мая бывшего главу Верховного суда поймали на взятке в размере 2,7 млн долларов. Это сделало Князева самым высокопоставленным чиновником Украины, которого задержали подобным образом.

На следующий день пленум Верховного суда досрочно прекратил его полномочия.

После этого суд избрал меру пресечения Князеву с возможностью внесения залога. Его размер уменьшали уже несколько раз.

Более детально о деле Князева можете узнать в материале РБК-Украина.

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