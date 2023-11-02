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Екс-голову Верховного суду Князєва залишили у СІЗО

Київ, Четвер 02 листопада 2023 16:14
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Екс-голову Верховного суду Князєва залишили у СІЗО Фото: Всеволод Князєв, екс-глава Верховного суду (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Апеляційна палата Вищого антикорупційного залишила під арештом колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.

У САП зазначили, що апеляційна палата відмовила у задоволенні скарги сторони захисту на продовження арешту Князєва ще на два місяці з можливістю застави у розмірі 35 млн гривень.

Таке рішення вже набуло чинності та не підлягає оскарженню.

Справа Князєва

Нагадаємо, 15 травня колишнього голову Верховного суду спіймали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Це зробило Князєва найбільш високопоставленим чиновником України, якого затримали подібним чином.

Наступного дня пленум Верховного суду достроково припинив його повноваження.

Після цього суд обрав запобіжний захід Князєву з можливістю внесення застави. Її розмір зменшували вже кілька разів.

Більш детально про справу Князєва можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Суд Запобіжний захід Верховний суд
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