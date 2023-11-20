Кабмин уволил главу Госспецсвязи и его заместителя

Кабинет министров уволил Юрия Щиголя с должности главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, а также его заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктора Жора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Кабинетом министров Украины уволен Щиголь Юрий Федорович с должности главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", - сообщил Мельничук.

Также с должности заместителя главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации уволен Жору Виктор Владимирович.

Отмечается, что временно возложено на исполнение обязанностей Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на Маковского Дмитрия Васильевича.

Что известно о Щиголе

Щиголь возглавлял Госспецсвязи с 2020 года. С 2008 года он проходил военную службу на оперативных и руководящих должностях в Службе безопасности Украины.

Также Щиголь занимался государственной программой по обеспечению украинских бойцов беспилотниками "Армия дронов", основанной в июле 2022 года Министерством цифровой трансформации, Госспецсвязи, Генеральным штабом и проектом United24.