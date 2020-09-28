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Екс-керівника ДСНС судитимуть за пожежі в "Токіо Стар" та одеському коледжі

Автор: Максим Зайченко

Колишнього керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області будуть судити через пожежі, в яких загинули люди. Його звинувачують у недбалості.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Так, прокурори обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно посадовця, якого звинувачують у недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Мова йде про пожежі в готелі "Токіо Стар" та Одеському економічному коледжі, в результаті яких загинули 25 людей.

"В результаті злочинної недбалості колишнього чиновника, відповідального за здійснення державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, системного невиконання нею своїх обов'язків та неналежного контролю за діями підлеглих, протягом 2019 року на території Одеси сталося три масштабні пожежі, в яких загинули люди", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі стався в серпні 2019 року. Тоді у пожежі загинули 9 осіб, ще 19 постраждали. Готель була однією з самих бюджетних в Одесі, при цьому за документами він значився як "складські приміщення" і не мав дозволів на проживання в ньому відвідувачів.

Крім того, в грудні минулого року в Одесі сталася пожежа в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. В результаті події загинули 16 людей, ще понад 30 отримали поранення.

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Новини України ОдесапожежаДСНССуд