Экс-руководителя ГСЧС будут судить за пожары в "Токио Стар" и одесском колледже

Бывшего руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области будут судить из-за пожаров, в которых погибли люди. Его обвиняют в халатности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Так, прокуроры областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника, обвиняемого в халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Речь идет о пожарах в отеле "Токио Стар" и Одесском экономическом колледже, в результате которых погибли 25 человек.

"В результате преступной халатности бывшего чиновника, ответственного за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, системного невыполнения им своих обязанностей и ненадлежащего контроля за действиями подчиненных, в течение 2019 года на территории Одессы произошло три масштабных пожара, в которых погибли люди", - говорится в сообщении.

Напомним, пожар в отеле "Токио Стар" в Одессе произошел в августе 2019 года. Тогда в пожаре погибли 9 человек, еще 19 пострадали. Гостиница была одной из самых бюджетных в Одессе, при этом по документам она числилась как "складские помещения" и не имела разрешений на проживание в ней посетителей.

Кроме того, в декабре прошлого года в Одессе произошел пожар в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате происшествия погибли 16 человек, еще более 30 получили ранения.