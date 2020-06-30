ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пожежа в одеському коледжі: до суду направили обвинувальні акти

Новини » Суспільство     30.06.2020 - 20:59
Пожежа в одеському коледжі: до суду направили обвинувальні акти
Фото: пожежа в одеському коледжі (скрін ютуб)

Звинувачення були подані проти директора та ще трьох підозрюваних

Прокуратура передала в Приморський районний суд міста Одеси обвинувальний акт у справі про пожежу в одеському торговельно-економічному коледжі. Звинувачення були висунуті проти директора та ще трьох підозрюваних.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

Акт стосується директора коледжу, а також завідувача господарства, завідувача денного відділення економіки і підприємництва та колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи.

Їх звинувачують у порушенні вимог пожежної безпеки, яке призвело до загибелі людей (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу). Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в грудні минулого року в Одесі сталася пожежа в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. В результаті події загинули 16 людей, ще понад 30 отримали поранення.

Раніше суд обрав запобіжний захід директору згорілого одеського коледжу економіки і права Любові Кочерзі у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України пожежаОдесаСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся