Пожежа в одеському коледжі: до суду направили обвинувальні акти

Фото: пожежа в одеському коледжі (скрін ютуб)

Звинувачення були подані проти директора та ще трьох підозрюваних

Прокуратура передала в Приморський районний суд міста Одеси обвинувальний акт у справі про пожежу в одеському торговельно-економічному коледжі. Звинувачення були висунуті проти директора та ще трьох підозрюваних.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

Акт стосується директора коледжу, а також завідувача господарства, завідувача денного відділення економіки і підприємництва та колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи.

Їх звинувачують у порушенні вимог пожежної безпеки, яке призвело до загибелі людей (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу). Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в грудні минулого року в Одесі сталася пожежа в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. В результаті події загинули 16 людей, ще понад 30 отримали поранення.

Раніше суд обрав запобіжний захід директору згорілого одеського коледжу економіки і права Любові Кочерзі у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Автор: РБК-Україна