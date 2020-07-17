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Співвласника згорілого готелю "Токіо Стар" взяли під варту

Одеса, П'ятниця 17 липня 2020 22:26
Співвласника згорілого готелю "Токіо Стар" взяли під варту
Фото: пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі (Думська)
Автор: Игорь Литвиненко

Сергія Дурача відправили під варту на 25 днів

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід співвласника згорілого готелю "Токіо Стар" Сергію Дурачу. Його взяли під варту на 25 днів.

Про це повідомляє "Думська".

Відповідне рішення було прийнято пізно ввечері, 17 липня. Підозрюваного відправили в СІЗО.

Дурач був оголошений в розшук 8 місяців тому. Вчора, 16 липня, він був затриманий в аеропорту Одеси по прибуттю з Риму, звідки він повернувся по своїй волі.

Нагадаємо, пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі стався в серпні 2019 року. Тоді у пожежі загинули 9 осіб, ще 19 постраждали. Готель була однією з самих бюджетних в Одесі, при цьому за документами вона значилася як "складські приміщення" і не мала дозволів на проживання в ній відвідувачів.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку місяця прокуратура направила в суд обвинувачення стосовно трьох фігурантів у справі про пожежу в "Токіо Стар" - співвласника, старшого адміністратора та адміністратора готелю звинувачують у порушенні вимог пожежної безпеки.

Також повідомлялося, що іншого співвласника готелю Вадима Чорного в кінці листопада відпустили цілодобовий під домашній арешт.

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