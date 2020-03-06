Екс-голові Дніпровського райсуду повідомили про підозру у справі Майдану

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові Дніпровського районного суду міста Києва в рамках розслідування справ Майдану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що колишній голова суду, а нині адвокат, у лютому 2014 року організував незаконне втручання в систему документообігу суду та винесення неправосудних ухвал про застосування відносно 11 незаконно затриманих протестувальників запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Екс-голова суду підозрюється у:

свідомій організації постановлення суддями суду неправосудних ухвал (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України);

незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Кримінального кодексу України);

незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду (ч. 3 ст. 27, ч.1 ст. 376-1 Кримінального кодексу України).

Зазначається, що у разі доведення вини, колишньому голові Дніпровського райсуду загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд заочно взяв під варту двох екс-правоохоронців у справах Майдану. Рішення суду дозволить розпочати процес екстрадиції обвинувачених, які, ймовірно, переховуються в Росії.

Крім того, станом на кінець лютого в ДБР перебуває 51 кримінальне провадження у справах Майдану.