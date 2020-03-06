Экс-главе Днепровского райсуда сообщили о подозрении по делу Майдана

Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему главе Днепровского районного суда города Киева в рамках расследования дел Майдана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Следствие установило, что бывший глава суда, а ныне адвокат, в феврале 2014 года организовал незаконное вмешательство в систему документооборота суда и вынесение неправосудных постановлений о применении в отношении 11 незаконно задержанных протестующих меры пресечения в виде содержания под стражей.
Экс-главу суда подозревают в:
Отмечается, что в случае доказательства вины, бывшему главе Днепровского райсуда грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
Напомним, ранее сообщалось, что заочно взял под стражу двух экс-правоохранителей по делам Майдана. Решение суда позволит начать процесс экстрадиции обвиняемых, которые, предположительно, скрываются в России.
Кроме того, по состоянию на конец февраля в ГБР находится 51 уголовное производство по делам Майдана.