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Суд заочно взяв під варту двох екс-правоохоронців по справах Майдану

Новини » Суспільство     06.03.2020 - 11:32
Суд заочно взяв під варту двох екс-правоохоронців по справах Майдану
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення суду дозволить розпочати процес екстрадиції обвинувачених

Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою двом колишнім керівникам правоохоронних органів по справах Майдану. Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

Колишніх правоохоронців підозрюють до організації вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів проти учасників Революції Гідності в лютому 2014 року.

"Колишні посадові особи переховуються від слідства та суду за межами України, ймовірно на території РФ, у зв'язку з чим оголошено в розшук. Такі рішення суду дозволять прокурорам почати процедуру екстрадиції підозрюваних, і дадуть можливість застосувати процедури спеціального досудового розслідування і заочного засудження", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Раніше РБК-Україна писало, що станом на кінець лютого в Державному бюро розслідувань перебуває 51 кримінальне провадження по справах Майдану.

Також повідомлялося, що 28 лютого Офіс генпрокурора повідомив про підозрі у викраданні і тортурах учасників Евромайдана Ігоря Луценка та Юрія Вербицького учаснику злочинної організації. Підозрюваний не з'явився на вручення підозри, тому суддя дав дозвіл на його арешт.

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