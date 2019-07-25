Екс-главі апарату київського суду повідомили про підозру по справі Майдану

Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури повідомило про підозру колишньому керівнику апарату суду та його заступнику одного із районних судів м. Києва по справі Майдану. Про це повідомляє прес-служба управліня.

Як зазначається, екс-керівника апарату суду та його заступника підозрюють у незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду (внесення неправдивих відомостей до цієї системи) при розподілі справ між суддями, які потім арештовували учасників протесу на Майдані у січні-лютому 2014 року.

"Досудове розслідування триває. Збираються та перевіряються на предмет достатності для притягнення до кримінальної відповідальності докази стосовно співучасників цих та інших злочинів, вчинених під час акцій протесту у 2013-2014 роках", - додали у прес-службі.

Раніше РБК-Україна писало, що ГПУ завершила слідство по справі екс-заступника начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУМВС України у м. Києві, який обвинувачується у перевищенні влади та службових повноважень. За даними слідства, він віддав накази залякувати учасників мирних акцій протесту 10 та 11 грудня 2013 року.

Нагадаємо, декілька місяців тому ГПУ передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно правоохоронців по справі незаконного затримання та побиття активіста під час Революції Гідності.