Экс-главе аппарата киевского суда сообщили о подозрении по делу Майдана

Управление специальных расследований Генпрокуратуры сообщило о подозрении бывшему руководителю аппарата суда и его заместителю одного из районных судов г. Киева по делу Майдана. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Как отмечается, экс-руководителя аппарата суда и его заместителя подозревают в незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда (внесение ложных сведений в этой системе) при распределении дел между судьями, которые затем арестовывали участников протеста на Майдане в январе-феврале 2014 года.

"Досудебное расследование продолжается. Собираются и проверяются на предмет достаточности для привлечения к уголовной ответственности доказательства в отношении соучастников этих и других преступлений, совершенных во время акций протеста в 2013-2014 годах", - добавили в пресс-службе.

Ранее РБК-Украина писало, что ГПУ завершила следствие по делу экс-заместителя начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве, который обвиняется в превышении власти и служебных полномочий. По данным следствия, он отдал приказы запугивать участников мирных акций протеста 10 и 11 декабря 2013 года.

Напомним, несколько месяцев назад ГПУ передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении правоохранителей по делу незаконного задержания и избиения активиста во время Революции Достоинства.