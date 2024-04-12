Экс-глава разведки в администрации Трампа поддержал увеличение помощи Украине

Бывший директор национальной разведки в администрации Дональда Трампа Дэн Коутс поддержал одобрение США предоставления большей помощи Украине. По его мнению, сейчас "не время для политических игр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью политика в издании The New York Times.

По его словам, законодатели, которые выступают против увеличения помощи Украине, чтобы сосредоточиться на потребностях США, делают "ошибочный выбор".

"Выбор, стоящий перед Америкой, всегда основывается на одном и том же фундаменте: что лучше всего служит нашей нации. Выбор не заключается в том, что Америка на первом месте или что-то другое на первом месте. Америка всегда на первом месте. Настоящий вопрос в этом сложном и неопределенном мире заключается в том, какой курс действий, скорее всего, будет служить нашим основным национальным интересам - безопасности и экономическому процветанию", - написал Коутс.

Он также добавил, что эти интересы неразрывно связаны с прочностью глобальных альянсов и международной системы права и сотрудничества США, в которой выживает и процветает американская демократия. А прочность этих сетей, по словам политика, в свою очередь, "зависит от нашей роли надежного союзника и друга, от нашего авторитета и - откровенно говоря - от нашей добродетели".

Коутс считает, что попытки Украины защитить себя от российского вторжения, являются самым дешевым вариантом уменьшить военное присутствие Кремля и обеспечить безопасность для США и их союзников.

"В долларовом эквиваленте помощь Украине в этой обороне - это, безусловно, самый дешевый способ ослабить российскую армию и помешать российской агрессии, тем самым защитив себя и наших союзников", - написал политик.

Победа Путина увеличит расходы на оборону

По мнению Коутса, если президент России Владимир Путин "добьется успеха", беспокойство в Европе возрастет, а вместе с ним и расходы на оборону в регионе.

"Ожидание следующей возможной фазы кампании Путина по восстановлению российской гегемонии времен холодной войны, заставит НАТО существенно увеличить свой оборонный бюджет, погрузив мир в гонку вооружений, подобную тем, что предшествовали мировым войнам. Те, кто не видит связи между европейской безопасностью и нашей собственной, не живут в реальном мире", - написал он.

Коутс также написал, что последствия не предоставления помощи Украине станут очевидными не только для НАТО, но и для США и их союзников.

"Китай внимательно следит за тем, насколько решительно Америка поддерживает или не поддерживает своих друзей в эти дни. Наши союзники тоже наблюдают, в том числе Тайвань, Япония и Южная Корея. Все трое обеспокоены региональными амбициями Китая - и зависят от Америки, как партнера по безопасности", - отметил он.

"Дело не в деньгах. Речь идет об американской непоколебимости, которая сейчас под вопросом из-за очередной партийной борьбы. Украина и десятки миллионов людей, которые там проживают, стали пешками для политического маневрирования в Вашингтоне", - написал Коутс.