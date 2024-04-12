Экс-глава разведки в администрации Трампа поддержал увеличение помощи Украине
Бывший директор национальной разведки в администрации Дональда Трампа Дэн Коутс поддержал одобрение США предоставления большей помощи Украине. По его мнению, сейчас "не время для политических игр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью политика в издании The New York Times.
По его словам, законодатели, которые выступают против увеличения помощи Украине, чтобы сосредоточиться на потребностях США, делают "ошибочный выбор".
"Выбор, стоящий перед Америкой, всегда основывается на одном и том же фундаменте: что лучше всего служит нашей нации. Выбор не заключается в том, что Америка на первом месте или что-то другое на первом месте. Америка всегда на первом месте. Настоящий вопрос в этом сложном и неопределенном мире заключается в том, какой курс действий, скорее всего, будет служить нашим основным национальным интересам - безопасности и экономическому процветанию", - написал Коутс.
Он также добавил, что эти интересы неразрывно связаны с прочностью глобальных альянсов и международной системы права и сотрудничества США, в которой выживает и процветает американская демократия. А прочность этих сетей, по словам политика, в свою очередь, "зависит от нашей роли надежного союзника и друга, от нашего авторитета и - откровенно говоря - от нашей добродетели".
Коутс считает, что попытки Украины защитить себя от российского вторжения, являются самым дешевым вариантом уменьшить военное присутствие Кремля и обеспечить безопасность для США и их союзников.
"В долларовом эквиваленте помощь Украине в этой обороне - это, безусловно, самый дешевый способ ослабить российскую армию и помешать российской агрессии, тем самым защитив себя и наших союзников", - написал политик.
Победа Путина увеличит расходы на оборону
По мнению Коутса, если президент России Владимир Путин "добьется успеха", беспокойство в Европе возрастет, а вместе с ним и расходы на оборону в регионе.
"Ожидание следующей возможной фазы кампании Путина по восстановлению российской гегемонии времен холодной войны, заставит НАТО существенно увеличить свой оборонный бюджет, погрузив мир в гонку вооружений, подобную тем, что предшествовали мировым войнам. Те, кто не видит связи между европейской безопасностью и нашей собственной, не живут в реальном мире", - написал он.
Коутс также написал, что последствия не предоставления помощи Украине станут очевидными не только для НАТО, но и для США и их союзников.
"Китай внимательно следит за тем, насколько решительно Америка поддерживает или не поддерживает своих друзей в эти дни. Наши союзники тоже наблюдают, в том числе Тайвань, Япония и Южная Корея. Все трое обеспокоены региональными амбициями Китая - и зависят от Америки, как партнера по безопасности", - отметил он.
"Дело не в деньгах. Речь идет об американской непоколебимости, которая сейчас под вопросом из-за очередной партийной борьбы. Украина и десятки миллионов людей, которые там проживают, стали пешками для политического маневрирования в Вашингтоне", - написал Коутс.
Проблемы с финпомощью США для Украины
После провала голосования за законопроект Джо Байдена на 106 млрд долларов на помощь Израилю, Украине и Тайваню, в начале февраля этого года был разработан новый законопроект о помощи трем странам на 96 млрд долларов, но без комплекса по защите южной границы США с Мексикой. На нужды Украины в нем предусмотрены более 60 млрд долларов.
13 февраля Сенат утвердил этот документ. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить законопроект на голосование. Вместо этого Джонсон начал обсуждать с конгрессменами компромиссный вариант законопроекта. В нем Украине предлагается выделить гораздо меньше средств - всего 47,69 млрд долларов.
Кроме того, Джонсон намекнул, что Палата представителей готова разблокировать помощь Украине, но она будет предоставляться США не бесплатно, а по программе займа или кредитования.
Обстрелы Украины
Тем временем Россия за последние недели усилила обстрелы энергетической и критической инфраструктуры Украины. После массированных атак самая тяжелая ситуация в Харькове и области, где были сильно повреждены Змиевская ТЭС и ТЭЦ-5.
В частности, в результате атаки 11 апреля была полностью разрушена Трипольская ТЭС под Киевом, а "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.
Украина нуждается в передаче 25 систем ПВО Patriot для того, чтобы защитить города от постоянных российских обстрелов.
Подробнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.
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