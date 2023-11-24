RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экс-глава Госспецсвязи Щиголь вышел под залог в 25 млн гривен

Фото: Юрий Щиголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский, Юлия Акимова

Бывший глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь сегодня, 24 ноября, вышел из-под стражи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что на него возложили ряд обязанностей, а именно необходимо сдать паспорта и носить электронный браслет. 

Что известно о деле Щиголя

Напомним, НАБУ разоблачило масштабную преступную схему, к которой было причастно руководство Государственной службы специальной связи.

Бывший глава Госспецсвязи Юрий Щиголь и его заместитель Виктор Жора подозреваются в том, что они могли незаконно завладеть государственными средствами на сумму более 62 млн гривен. Деньги были выделены на закупку оборудования и программного обеспечения.

Правоохранители считают, что чиновники разработали схему с владельцем группы компаний. Для этого они привлекли две подконтрольные фирмы, а закупку засекретили, чтобы обеспечить их победу.

Вчера сообщалось, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему главе Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрию Щиголю. Его взяли под стражу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СИЗОСудкоррупция