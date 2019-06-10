Екс-голова Апеляційного суду Криму Чорнобук звільнений з-під варти

Фото: Валерій Чорнобук (youtube.com ТСН)

Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Голосіївського районного суду про продовження терміну утримання

Київський апеляційний суд скасував ухвалу Голосіївського районного суду міста Києва про продовження терміну утримання під вартою колишнього голови Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука, підозрюваного у державній зраді. Про це повідомляє прес-служба прокуратури АРК

Київський апеляційний суд скасував ухвалу Голосіївського районного суду Києва, яким було продовжено термін утримання під вартою колишньому голові Апеляційного суду АР Крим, відповідно, він звільнений з-під варти.

Позиція захисту ґрунтувалася на тому, що підозрюваний є чинним суддею, оскільки 29 листопада 2018 року Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду визнав протиправним і скасовано постанову Верховної ради від 29 вересня 2016 року "Про звільнення судді".

Згідно з законом України "Про судоустрій і статус суддів" скасування постанови ВР України "Про звільнення судді" не є підставою для поновлення на посаді судді, тобто особа не отримала статус судді, повідомили в прокуратурі. Рішення питання про звільнення з посади судді, відповідно до чинного законодавства, належить виключно до повноважень Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, Голосіївський районний суд Києва продовжив арешт колишньому голові Апеляційного суду Криму Валерію Чернобуку. У липні 2018 року співробітники прокуратури і СБУ провели обшуки в приміщеннях, в яких проживав Чорнобук. Пізніше колишнього працівника феміди оголосили в розшук, бо він переховувався від слідства.

3 листопада 2018-го екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, який підозрюється у державній зраді, затримали в Києві.

Чорнобук відкидав всі звинувачення в підтримці російських властей Криму, повідомляючи, що після анексії був "змушений покинути свій пост" і переїхати до сім'ї в Дніпро. За його словами, його буквально вигнали з роботи в Криму, не видавши ні трудове, ні особиста справа.