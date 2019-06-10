Экс-глава Апелляционного суда Крыма Чернобук освобожден из-под стражи

Фото: Валерий Чернобук (youtube.com ТСН)

Апелляционный суд Киева отменил определение Голосеевского районного суда о продлении срока содержания

Киевский апелляционный суд отменил определение Голосеевского районного суда города Киева о продлении срока содержания под стражей бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК

Киевский апелляционный суд отменил определение Голосеевского районного суда Киева, которым был продлен срок содержания под стражей бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым, соответственно, он освобожден из-под стражи.

Позиция защиты основывалась на том, что подозреваемый является действующим судьей, так как 29 ноября 2018 года Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал противоправным и отменено постановление Верховной рады от 29 сентября 2016 года "Об увольнении судьи".

В соответствии с законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" отмена постановления ВР Украины "Об увольнении судьи" не является основанием для восстановления на должности судьи, то есть лицо не получило статус судьи, сообщили в прокуратуре. Решение вопроса об увольнении с должности судьи, в соответствии с действующим законодательством, относится исключительно к полномочиям Высшего совета правосудия.

Напомним, Голосеевский районный суд Киева продлил арест бывшему председателю Апелляционного суда Крыма Валерию Чернобуку. В июле 2018 года года сотрудники прокуратуры АРК и СБУ провели обыски в помещениях, в которых проживал Чорнобук. Позднее бывшего работника фемиды объявили в розыск, потому что он скрывался от следствия.

3 ноября 2018-го экс-главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, который подозревается в госизмене, задержали в Киеве.

Чорнобук отвергал все обвинения в поддержке российских властей Крыма, сообщая, что после аннексии был "вынужден покинуть свой пост" и переехать к семье в Днепр. По его словам, его буквально выгнали с работы в Крыму, не выдав ни трудовое, ни личное дело.