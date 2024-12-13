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Экс-генпрокурор Костин может стать послом в одной из стран ЕС, - источник

Фото: бывший генпрокурор Андрей Костин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая, Милан Лелич

Бывший генпрокурор Андрей Костин может получить дипломатическую должность. Его могут отправить руководить посольством в Нидерландах.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в Офисе президента Украины.

Сегодня о возможности такого назначения сообщили СМИ и народный депутат Ярослав Железняк.

Собеседник РБК-Украина подтвердил, что на Банковой действительно есть намерение назначить Костина послом в Нидерландах.

 

Увольнение Костина из Офиса генпрокурора

Заметим, что ранее в этом году в Украине вспыхнул скандал из-за большого количества прокуроров с инвалидностью в Хмельницкой области.

По предположениям журналистов, они все были признаны лицами с инвалидностью в обмен на покрытие коррупционных схем руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы. Напомним, что в октябре ГБР разоблачило руководительницу Хмельницкого областного МСЭК и ее сына на незаконном обогащении.

Этот скандал привел к ликвидации МСЭК, а также к масштабным проверкам их решений. В то же время именно тогда в отставку ушел генеральный прокурор Андрей Костин.

Костин не первый генпрокурор, который может стать послом от Украины. В ноябре прошлого года украинский президент Владимир Зеленский назначил бывшего генпрокурора Ирину Венедиктову послом в Швейцарии.

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Офис Генпрокурора