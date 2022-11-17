Экс-генпрокурора Венедиктову назначили послом в Швейцарии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского.

"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарской Конфедерации", – говорится в тексте указа №786/2022 от 17 ноября.

Как известно, Венедиктова до лета 2022 возглавляла Офис генерального прокурора. Однако в середине июля президент Зеленский принял решение отстранить Венедиктову от должности генпрокурора, а вместе с ней в отставку был отправлен и глава СБУ Иван Баканов.

В начале августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Венедиктова рассматривается как кандидат в должность посла в одну из стран Европы. Тогда он отметил, что подписал представление о назначении Венедиктовой послом в Швейцарии.