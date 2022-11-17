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Экс-генпрокурора Венедиктову назначили послом в Швейцарии

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Украина, Четверг 17 ноября 2022 17:28
Экс-генпрокурора Венедиктову назначили послом в Швейцарии Фото: Ирина Венедиктова, экс-генпрокурор Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Бывший генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова получила должность посла в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского.

"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарской Конфедерации", – говорится в тексте указа №786/2022 от 17 ноября.

Как известно, Венедиктова до лета 2022 возглавляла Офис генерального прокурора. Однако в середине июля президент Зеленский принял решение отстранить Венедиктову от должности генпрокурора, а вместе с ней в отставку был отправлен и глава СБУ Иван Баканов.

В начале августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Венедиктова рассматривается как кандидат в должность посла в одну из стран Европы. Тогда он отметил, что подписал представление о назначении Венедиктовой послом в Швейцарии.

Напомним, больше о ситуации с увольнением Венедиктовой из Офиса генпрокурора можно прочитать в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Швейцария Ирина Венедиктова
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