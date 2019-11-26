Екс-депутатів ВР Криму судитимуть за держзраду

Прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду обвинувальні акти стосовно двох колишніх депутатів Верховної ради Криму, яких підозрюють у державній зраді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури АР Крим.

Як повідомляється, прокуратура автономії за результатами проведеного спеціального попереднього розслідування і направила до суду обвинувальні акти стосовно двох колишніх депутатів Верховної ради АР Крим, які обвинувачуються у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У ході розслідування було встановлено, що в березні 2014 року вказані депутати сприяли окупації півострова. Зокрема, за їх безпосередньої участі незаконно прийнятий ряд постанов, в результаті чого створено нелегітимний державне утворення "Республіка Крим".

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Нагадаємо, 8 листопада прокуратура Криму повідомила про підозру екс-заступник Ялтинського міського військового комісаріату. Його підозрюють у порушенні законів і звичаїв війни, які полягають у примушуванні осіб служити в збройних силах держави - окупанта.

Крім того, в окупованому Криму в поточному році за ухилення від служби в армії РФ були засуджені 17 жителів півострова. Всього в 2019 році було порушено 20 кримінальних справ за ст. 328 Кримінального кодексу Росії "ухилення від військової служби в Збройних силах РФ", за 17 з них винесено вирок, ще три - на розгляді.