Экс-депутатов ВР Крыма будут судить за госизмену

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших депутатов Верховной рады Крыма, которых подозревают в государственной измене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

Как сообщается, прокуратура автономии по результатам проведенного специального предварительного расследования направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших депутатов Верховной рады АР Крым, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины.

В ходе расследования было установлено, что в марте 2014 года указаные депутаты способствовали окупации полуострова. В частности, при их непосредственном участии незаконно принят ряд постановлений, в результате чего создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым".

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Напомним, 8 ноября прокуратура Крыма сообщила о подозрении экс-заместителю Ялтинского городского военного комиссариата. Его подозревают в нарушении законов и обычаев войны, которые заключаются в принуждении лиц служить в вооруженных силах государства - оккупанта.

Кроме того, в оккупированном Крыму в текущем году за уклонение от службы в армии РФ были осуждены 17 жителей полуострова. Всего в 2019 году было возбуждено 20 уголовных дел по ст. 328 Уголовного кодекса России "уклонение от военной службы в Вооруженных силах РФ", по 17 из них вынесен приговор, еще три - на рассмотрении.