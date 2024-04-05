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Экс-депутата Онищенко приговорили к 15 годам по газовому делу

Фото: Александр Онищенко (скрин Youtube)
Автор: Юлия Акимова, Александр Белоус

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила приговор народному депутату Украины VII созыва по так называемому газовому делу - 15 лишения свободы с конфискацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

По данным источников РБК-Украина, речь идет об Александре Онищенко.

В САП сообщили, что депутат обвиняется в завладении государственными средствами на сумму около 740 млн гривен во время добычи и продажи природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом "Укргаздобыча".

Газовое дело экс-депутата Онищенко

По версии следствия, народный депутат Украины Александр Онищенко является основателем и руководителем организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели около 1,6 млрд гривен от реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме около 740 млн гривен.

В феврале 2019 года обвинительный акт в отношении Онищенко направлен в Печерский районный суд города Киева.

В рамках расследования по ходатайству детективов НАБУ наложен арест на 1 млн. куб. м газа, 6 млн. евро, 1 объект недвижимости (офисное помещение), 1 самолет и другое имущество, которое, в случае вынесения приговора суда, может быть взыскано как возмещение за нанесенный ущерб.

В мае 2020 года немецкий суд отказался экстрадировать бывшего нардепа Александра Онищенко, подозреваемого в организации "газовых схем" в Украине. Суд не уверен, что преследование Онищенко не является политическим.

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Александр ОнищенкоСуд