Экс-депутат Сейма Латвии получил тюремный срок за шпионаж в пользу России

"В деле установлено, что Янис Адамсонс незаконно, систематически и целенаправленно собирал и передавал через гражданина РФ и экс-сотрудника КГБ Геннадия Силонова закрытую информацию, а также другую информацию иностранной организации, а именно разведывательной службе, которой в данном случае являлась Федеральная служба безопасности Российской Федерации", - заявил судья Рижского городского суда Эрленс Эрнстсонс.

Он добавил, что сообщник Адамсонса Силонов осуществлял незаконный сбор закрытой информации, а также незаконный сбор другой информации в интересах и задачах России. В частности, это была информация о работе латвийских государственных учреждений, правоохранительных органов и органов госбезопасности.

Адамсонса задержали еще весной 2021 года по подозрению в шпионаже. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Чиновник мог на протяжении четырех лет передавать России информацию разной степени секретности.

Он работал в комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Напомним, ранее в Латвии задержали таксиста, который шпионил в пользу России и передавал Кремлю информацию о важных объектах на территории страны.