Екс-депутат Сейму Латвії отримав тюремний термін за шпигунство на користь Росії

"У справі встановлено, що Яніс Адамсонс незаконно, систематично та цілеспрямовано збирав і передавав через громадянина РФ та екс-співробітника КДБ Геннадія Силонова закриту інформацію, а також іншу інформацію іноземної організації, а саме розвідувальній службі, якою в даному випадку була Федеральна служба безпеки Російської Федерації", - заявив суддя Ризького міського суду Ерленс Ернстсонс.

Він додав, що спільник Адамсонса Сілонов здійснював незаконний збір закритої інформації, а також незаконний збір іншої інформації на користь і завдання Росії. Зокрема, це була інформація щодо роботи латвійських державних установ, правоохоронних органів та органів держбезпеки.

Адамсонса затримали ще навесні 2021 року за підозрою у шпигунстві. Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чиновник міг протягом чотирьох років передавати Росії інформацію різного ступеня таємності.

Він працював у комісії Сейму з оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції.

Нагадаємо, раніше в Латвії затримали таксиста, який шпигував на користь Росії і передавав Кремлю інформацію про важливі об'єкти на території країни.