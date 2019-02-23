Екс-адвокат Трампа розповів прокуратурі про порушення в роботі компанії Trump Organization

Коен представив дані, що стосуються надходження пожертвувань в інавгураційний комітет Трампа

Экс-юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн предоставил прокуратуре в Нью-Йорке информацию о нарушениях в компании Trump Organization. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times.

По словам ее источников, Коэн в январе встретился с представителями прокуратуры Манхэттена в Нью-Йорке и рассказал им о "возможных нарушениях" в работе компании Trump Organization, где проработал около 10 лет. Кроме того, Коэн представил некие данные, касающиеся поступления пожертвований в инаугурационный комитет Трампа.

Издание подчеркивает, что пока не известно, посчитали ли предоставленные Коэном данные заслуживающими доверия. Также пока неизвестно, намерена ли прокуратура предъявлять какие-либо обвинения Trump Organization. В публикации отмечается, что срок тюремного заключения Коэна могут сократить, если предоставленные сведения были полезны.

Напомним, экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн 26 февраля выступит перед комитетом по разведке Конгресса.

Ранее сообщалось, что Комитет Сената США по делам разведки направил повестку экс-адвокату президента страны Дональда Трампа - Майклу Коэну явиться на слушания.

Ранее экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что тот знал обо всем, что делалось в компании Trump Organization, в том числе о противозаконности выплаты отступных женщинам за молчание.