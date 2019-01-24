США запросили засідання Радбезу ООН щодо ситуації у Венесуелі

Фото: засідання Радбезу (unmultimedia.org)

США запросили засідання на 26 січня

США вважають за необхідне провести в суботу, 26 січня, засідання РБ ООН, присвячене кризі у Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського постпредства при організації.

"Сполучені Штати офіційним порядком запросили проведення в суботу в 9:00 (16:00 за київським часом, - ред.) відкритого засідання Ради Безпеки ООН, щоб обговорити нинішню кризу у Венесуелі", - йдеться повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони Венесуели Володимир Падріні заявив, що опозиція робить переворот і намагається узурпувати владу в країні.

Зазначимо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і президент РФ Володимир Путін підтримали президента Венесуели Ніколаса Мадуро в протистоянні з лідером опозиції Хуаном Гуайдо.

При цьому президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа виступає за відновлення демократії у Венесуелі. Також верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявляла, що Європейський союз висловлює підтримку опозиційному політику Хуану Гуайдо і закликає провести нові вибори в країні. Президент США Дональд Трамп також підтримав Гуайдо.

Нагадаємо, 23 січня речник опозиційної Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо проголосив себе "виконуючим обов'язки президента".