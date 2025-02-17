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Это был лишь вопрос времени: в Минэкономики назвали главную причину скачка цен в Украине

Украина, Понедельник 17 февраля 2025 09:41
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Это был лишь вопрос времени: в Минэкономики назвали главную причину скачка цен в Украине Фото: Потребительские цены в Украине растут из-за подорожания электроэнергии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Главной причиной ускорения роста цен в Украине было повышение тарифов электроэнергию после российских атак. Дополнительным фактором был плохой урожай 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мониторинг основных событий в экономике Украины (декабрь 2024) Минэкономики.

Как отметили в министерстве, в целом в течение 2024 года ценовая динамика была приемлемой и "ускорение инфляции до 12% годовых в конце года было лишь вопросом времени, учитывая, что война продолжается и наносит колоссальный ущерб экономике".

"Поэтому после очередной атаки и разрушений отечественной энергетики военная природа инфляции начала не только доминировать на рынке, но и стимулировать ценовой рост. В итоге инфляционная динамика вышла за пределы цели Национального банка (5%), именно из-за предыдущего подорожания электроэнергии (рост расходов)", - считают в Минэкономики.

Дополнительно на цены давило также и меньшее предложение некоторых продуктов из-за влияния неблагоприятных погодных условий на урожайность сельхозкультур, говорится в мониторинге.

Это был лишь вопрос времени: в Минэкономики назвали главную причину скачка цен в Украине

В мониторинге также отмечается, что по предварительным оценкам Минэкономики, в 2024 году ВВП Украины вырос на 3,6% [±0,5%] (по сравнению с ростом на 5,5% в 2023 году).

Это был лишь вопрос времени: в Минэкономики назвали главную причину скачка цен в Украине

Напомним, по данным Госстата, потребительские цены в Украине в январе 2025 года выросли на 1,2%. Годовая инфляция ускорилась до 12,9% по сравнению с 12,0% в декабре 2024 года.

НБУ ожидает, что в первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, будет расти из-за влияния как временных факторов, в частности эффектов низких прошлогодних урожаев, так и фундаментальных, прежде всего давления со стороны производственных затрат бизнеса.

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Инфляция в Украине Министерство экономики
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