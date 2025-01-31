Экономика Украины будет расти медленнее: обновленный прогноз НБУ
НБУ ухудшил прогноз роста валового внутреннего валового продукта Украины в 2025 году с 4,3% до 3,6%. На это повлияла переоценка потенциального ВВП из-за дальнейших потерь производственных факторов и продолжающееся влияние обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Инфляционный отчет" Национального банка Украины (январь 2025 года).
На 2026 год прогноз ухудшен с 4,6% до 4,0%. Ожидается, что в 2027 году экономика вырастет на 4,2%.
Как отмечается в отчете, в течение 2024 года экономика восстанавливалась благодаря успешной адаптации к сложным условиям войны. Однако восстановление постепенно замедлялось вследствие обострения ситуации с безопасностью, сравнительно слабого внешнего спроса и более низкого урожая. В результате оценка роста реального ВВП за год была ухудшена до 3,4% (прогнозировалось 4,0%).
По прогнозу НБУ, в 2025-2027 годах темпы роста реального ВВП ускорятся благодаря дальнейшему оживлению частного потребления на фоне увеличения доходов домохозяйств и инвестиций в восстановление.
"Реальный ВВП сейчас близок к потенциальному уровню и будет оставаться близким к нему и в дальнейшем. Потенциальный ВВП будет расти благодаря повышению производительности производства. Однако темпы роста будут сдерживаться дефицитом рабочей силы и ограниченностью инвестиций в производственный капитал", - говорится в документе.
По данным НБУ, основную роль в поддержке экономики и в дальнейшем играют бюджетные стимулы, однако роль частного сектора будет расти.
Прогнозы по экономике Украины
Напомним, в 2022 году ВВП Украины упал на 28,8%, после чего в 2023 году вырос на 5,3%.
Правительство Украины значительно ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 2,7%. Ранее ожидался рост на 6,8%.
Кроме того, Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту экономики Украины. МВФ ожидает, что война продлится до конца 2025 года. На 2025 год прогноз снижен до 2,5% с 6,5%. Рост ускорится только в 2026 году - до 5,3%.