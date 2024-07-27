Экономика Северной Кореи возрождается благодаря России, - Bloomberg

Агентство пишет, что рост происходит, поскольку Пхеньян начал продавать оружие России, а также отменил ограничения на границе, введенные в начале мешавшей торговле пандемии Covid-19.

Тяжелая и химическая промышленность возглавила экономический рост, увеличившись на 8,1% по сравнению с годом ранее, сообщил Банк Кореи. Хотя в отчете не сообщается, занимаются ли эти отрасли производством оружия, в нем отмечается увеличение производства первичных металлов, которые могут включать в себя железо, сталь, медь, никель и алюминий.

Реальная ситуация с экономикой КНДР

В то время как экономика Северной Кореи демонстрирует один из самых больших ростов с тех пор, как Ким Чен Ын возглавил режим после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году, страна остается одной из самых бедных в мире. Агентства ООН говорят, что большая часть ее населения страдает от недостатка пищи, лекарств и других предметов первой необходимости.

Валовой национальный доход, измеряющий общее богатство, заработанное отдельными лицами и предприятиями в стране, составил 40,9 триллиона вон (29,5 миллиарда долларов) в Северной Корее в прошлом году, что равняется 60-й части этого показателя в Южной Корее. В прошлом году ВНД на душу населения составил всего 1,6 миллиона вон, что составляет 30% от этого показателя южнокорейцев.