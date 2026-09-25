Экономика под опасностью. Аграрии и металлурги призвали премьера срочно разблокировать порты

Дальнейшее блокирование украинских морских портов может привести к остановке части металлургических предприятий, потере валютной выручки и сокращению бюджетных поступлений. Представители ГМК и агросектора призвали главу правительства срочно восстановить морскую логистику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее обращение, подписанное президентом "Укрметаллургпрома" Александром Каленковым и гендиректором УКАБ Олегом Хоменко.
В документе отмечается, что альтернативы глубоководным черноморским портам практически нет. Даже при лучшем сценарии Дунай и западные переходы способны перевезти лишь около 28-30% грузов.
Особо зависимой от моря остается металлургия: за границу традиционно идет около 80% украинской металлопродукции и 50-60% железорудного сырья.
Из-за блокады предприятия вынуждены переходить на более дорогие маршруты. По оценкам авторов обращения, обходная логистика прибавляет до 46 долларов на тонну продукции, а общая стоимость перевозок чугуна и необходимого для производства сырья выросла примерно вдвое.
При этом с августа грузовые тарифы "Укрзализныци" увеличились еще на 30%.
В отрасли отмечают, что такой рост расходов делает часть экспортных контрактов убыточными и повышает риск дальнейших остановок производства.
Масштаб проблемы выходит далеко за пределы самого ГМК. В 2025 году металлургия обеспечила около 5,5% ВВП, 150 млрд грн налоговых поступлений и 6 млрд долларов валютной выручки. Одно рабочее место в секторе, по оценкам отрасли, создает более семи рабочих мест в сопредельных сферах.
Особенно уязвимыми остаются промышленные регионы вблизи фронта. Остановка крупных предприятий может повлечь за собой рост безработицы, падение доходов местных бюджетов и новый отток населения.
Бизнес предлагает правительству несколько первоочередных шагов:
Отдельно предлагается договариваться с ЕС о расширении квот на украинскую металлопродукцию до уровней, сопоставимых с 2025 годом.
Ранее в Украинском национальном комитете Международной Торговой Палаты заявили, что блокада портов может стоить Украине более 10% ВВП: Украина может потерять около 17 млрд. долларов экспортной выручки и еще 8,5 млрд. долларов налоговых поступлений, а более 30 млн. тонн агропродукции не попадут на мировые рынки.
Подробнее о том, как остановка судоходства из-за атак РФ это может ударить по украинской экономике, есть ли альтернативы, и как можно разблокировать порты, читайте в материале РБК-Украина.