Економіка під загрозою. Аграрії та металурги закликали прем'єра терміново розблокувати порти

Про що йдеться?

У документі зазначається, що альтернативи глибоководним чорноморським портам фактично немає. Навіть за найкращого сценарію Дунай та західні переходи здатні перевезти лише близько 28-30% вантажів.

Особливо залежною від моря залишається металургія: за кордон традиційно йде близько 80% української металопродукції та 50-60% залізорудної сировини.

Через блокаду підприємства змушені переходити на дорожчі маршрути. За оцінками авторів звернення, обхідна логістика додає до 46 доларів на тонну продукції, а загальна вартість перевезень чавуну та необхідної для його виробництва сировини зросла приблизно вдвічі.

При цьому з серпня вантажні тарифи "Укрзалізниці" збільшилися ще на 30%.

Масштаб проблеми виходить далеко за межі ГМК

У галузі наголошують, що таке зростання витрат робить частину експортних контрактів збитковими та підвищує ризик подальших зупинок виробництва.

Масштаб проблеми виходить далеко за межі самого ГМК. У 2025 році металургія забезпечила близько 5,5% ВВП, 150 млрд грн податкових надходжень і 6 млрд доларів валютної виручки. Одне робоче місце у секторі, за оцінками галузі, створює понад сім робочих місць у суміжних сферах.

Особливо вразливими залишаються промислові регіони поблизу фронту. Зупинка великих підприємств може спричинити зростання безробіття, падіння доходів місцевих бюджетів і новий відтік населення.

Пропозиції бізнесу

Бізнес пропонує уряду кілька першочергових кроків:

відновити безпечне судноплавство;

запровадити до 25% знижки на залізничні тарифи для прифронтових підприємств;

компенсувати частину транзиту через порти ЄС;

створити фонд перестрахування воєнних ризиків.

Окремо пропонується домовлятися з ЄС про розширення квот на українську металопродукцію до рівнів, співставних із 2025 роком.