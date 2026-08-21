Закрытые порты могут стоить Украине более 10% ВВП в год, - эксперт

Украина должна как можно быстрее восстановить безопасную работу глубоководных морских портов для всех видов грузов. Так как блокада может привести к масштабному падению экспорта, потере валютной выручки, налоговым поступлениям и рабочим местам, а также усилить давление на гривну.

По его словам, с июля 2026 года из-за систематических российских атак под угрозой оказались до 90% морских перевозок страны. А морские порты – это механизм, зарабатывающий для страны валюту, налоги и рабочие места.

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Поэтому их работу нужно максимально быстро восстановить для всех видов грузов, а не только каких-то приоритетных - речь идет о металле, железной руде, аграрной продукции, машиностроении, строительных материалах и других экспортных товарах.

Щелкунов предостерег, что выборочный морской коридор не решит проблему. Металлургия и горнодобывающая отрасль обеспечивают значительную часть валютной выручки и грузовой базы железной дороги, в то время как аграрный сектор остается одним из ключевых источников украинского экспорта и мирового продовольствия.

По оценкам ICC Ukraine, если морской коридор не будет восстановлен в течение года, Украина рискует потерять более 10% ВВП. Экспортная выручка может сократиться примерно на 17 млрд долларов, а бюджет – недополучить около 8,5 млрд долларов налоговых поступлений. Кроме того, более 30 млн. тонн агропродукции могут не попасть на мировые рынки.

В то же время он напомнил, что товарный импорт в Украину превысил экспорт на 28,3 млрд долларов, а экспорт покрывает лишь около 40% импорта.

"В такой ситуации каждый доллар экспортной выручки является стратегическим ресурсом. Валюта от экспорта поддерживает курс гривны, помогает оплачивать критический импорт и уменьшает нагрузку на резервы государства", – отметил президент ICC Ukraine.

При этом возможности заменить море другими маршрутами остаются ограниченными. По оценке Щелкунова, дунайские порты могут дополнительно принять до 30% морских грузов и преимущественно для ближайших рынков. То же самое - с сухопутными маршрутами через страны ЕС.

Он подчеркнул, что повышение грузовых железнодорожных тарифов на 30% стало тоже большой проблемой для экономики: это решение было принято в худший момент, когда из-за заблокированных портов бизнес и без того вынужден пользоваться более дорогими альтернативными маршрутами.

Наибольшие потери от блокады несет горно-металлургический комплекс. Логистические затраты для железной руды, по оценкам организации, выросли вдвое, а для чугуна – в 2-3 раза. В некоторых случаях дополнительные транспортные расходы уже превышают прибыль от реализации тонны продукции. Это означает, что экспортные контракты становятся убыточными, а предприятия, которые еще находятся под постоянными обстрелами, оказываются на грани остановки.

По оценкам ICC Ukraine, если морской коридор не будет восстановлен в течение года, Украина рискует потерять более 10% ВВП. Экспортная выручка может сократиться примерно на 17 млрд долларов, а бюджет - недополучить около 8,5 млрд долларов налоговых поступлений. Кроме того, более 30 млн тонн агропродукции могут не попасть на мировые рынки.

"Каждый месяц блокады это меньше валютной выручки, налогов и рабочих мест и большее давление на гривну", - подчеркнул Щелкунов, призвав государство и международных партнеров сосредоточиться на восстановлении безопасного судоходства и полноценном открытии глубоководных портов для всех категорий экспорта.

Параллельно, по мнению Щелкунова, правительству целесообразно отменить 30-процентное повышение грузовых тарифов "Укрзализныци", поддержать транзит украинских товаров через европейские порты и вести переговоры с ЕС по пересмотру квот на украинскую металлопродукцию.