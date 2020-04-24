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"Економіка недоторканості": Шмигаль не виключає, що деякі обмеження діятимуть і в 2021 році

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 23:30
"Економіка недоторканості": Шмигаль не виключає, що деякі обмеження діятимуть і в 2021 році
Фото: Денис Шмигаль (telegram/Denys_Smyhal)

Соціальна дистанція та масочний режим може діяти і до 2021 року

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключає, що після виходу з карантину деякі обмеження діятимуть в країні і в 2021 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Так, сьогодні Кабмін презентував план поетапного виходу з карантину, який може розпочатися вже 11 травня. Разом з тим, Шмигаль додав, що деякі обмеження все ж будуть діяти у 2020, а може і в 2021 році.

"Це так звана "економіка недоторканості": соціальна дистанція, засоби індивідуального захисту і, відповідно, ті обмеження, в яких ми живемо вже сьогодні і будемо змушені жити в цьому році точно, можливо й в наступному", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, відповідно до плану Кабміну, якщо 10 днів поспіль число нових випадків коронавірусу не перевищуватиме 5%, країна почне виходити з карантину. Зокрема, з 11 травня відкриють парки та сквери, запрацюють кав'ярні.

Як відомо, карантин в Україні діє з 12 березня і вже кілька разів посилювався. Наразі в Україні закриті всі ринки та магазини, працюють лише продуктові магазини, аптеки та АЗС. Також закриті кордони, призупинені пасажирські перевезення в межах України. Крім того, у Києві, Харкові та Дніпрі закрили метро, громадський транспорт курсує з суттєвими обмеженнями.

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