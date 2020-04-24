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"Экономика неприкосновенности": Шмыгаль не исключает, что некоторые ограничения будут действовать и в 2021 году

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 23:30
"Экономика неприкосновенности": Шмыгаль не исключает, что некоторые ограничения будут действовать и в 2021 году
Фото: Денис Шмыгаль (telegram/Denys_Smyhal)

Социальная дистанция и масочный режим может действовать и до 2021 года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключает, что после выхода из карантина некоторые ограничения будут действовать в стране и в 2021 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Так, сегодня Кабмин представил план поэтапного выхода из карантина, который может начаться уже 11 мая. Вместе с тем, Шмыгаль добавил, что некоторые ограничения все же будут действовать в 2020, а может и в 2021 году.

"Это так называемая" экономика неприкосновенности": социальная дистанция, средства индивидуальной защиты и, соответственно, те ограничения, в которых мы живем уже сегодня и будем вынуждены жить в этом году точно, возможно и в следующем", - отметил премьер.

Напомним, согласно плану Кабмина, если 10 дней подряд число новых случаев коронавируса не будет превышать 5%, страна начнет выходить из карантина. В частности, с 11 мая откроют парки и скверы, заработают кафе.

Как известно, карантин в Украине действует с 12 марта и уже несколько раз усиливался. Сейчас в Украине закрыты все рынки и магазины, работают только продуктовые магазины, аптеки и АЗС. Также закрыты границы, приостановлены пассажирские перевозки в пределах Украины. Кроме того, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро, ​​общественный транспорт курсирует с существенными ограничениями.

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