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Экономическое образование 2025. Сколько стоит обучение во Львове, Киеве и Харькове: сравнение цен

Сколько стоит обучение на экономическом факультета (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Экономическое образование в Украине традиционно остается одной из самых престижных и востребованных специальностей. В 2025 году цены на этом факультете в ведущих ВУЗах варьируются в пределах 46-95 тысяч гривен в год, в зависимости от формы обучения и уровня.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит обучение на экономиста и где дешевле всего.

Для анализа выбрали топовые учебные заведения в разных городах, которые вошли в десятку лучших вузов страны в 2025 году.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Стоимость обучения на экономическом факультете:

  • экономика (язык обучения английский/украинский) - 81 000 гривен;
  • экономика и экономическая политика - 76 600 гривен;
  • экономическая аналитика - 76 600 гривен;
  • экономическая кибернетика - 78 200 гривен;
  • международная экономика - 79 600 гривен;
  • международная коммерция и инвестиции - 95 600 гривен.

Обучение на магистратуре стоит 94 500 гривен за год.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (фото: facebook.com kyiv.university)

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Стоимость обучения на экономическом факультете:

  • экономика и международные экономические отношения - 67 600 гривен;
  • экономика и международные экономические отношения + D3 Менеджмент - 67 600 гривен.

Обучение на заочной форме стоит 45 тысяч гривен в год, на магистратуре - 87 900 гривен.

Национальный технический университет Украины "КПИ" им. И. Сикорского (фото: Википедия)

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Стоимость обучения на экономическом факультете:

  • бизнес-экономика - 53 700 гривен;
  • экономика и защита деловых интересов - 53 700 гривен;
  • экономика и аналитика данных - 53 700 гривен;
  • экономическая кибернетика - 53 700 гривен;
  • международная экономика - 53 700 гривен;
  • учет и налогообложение - 53 700 гривен;
  • диджитал учет - 53 700 гривен

Обучение на этих специальностях в ЛНУ им. И. Франко возможно только на дневной форме, заочной - нет. Год обучения на магистратуре стоит 59 070 гривен.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко (фото: facebook.com franko.lviv.ua)

Национальный университет "Львовская политехника"

Стоимость обучения на экономическом факультете:

  • экономика и международные экономические отношения - 56 800 гривен;
  • социальная экономика, аналитика и управление - 56 800 гривен;
  • экономика девелопмента - 56 800 гривен;
  • экономика инновационного развития - 56 800 гривен;
  • цифровая экономика - 56 800 гривен;
  • учет и аудит - 56 800 гривен.

Год обучения на заочной форме стоит 34 100 гривен, а на магистратуре - 57 600 гривен.

Национальный университет "Львовская политехника" (фото: Википедия)

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

Стоимость обучения на экономическом факультете:

  • управленческая экономика - 46 700 гривен;
  • экономическая кибернетика - 46 700 гривен;
  • международная экономика - 46 700 гривен;
  • экономика и аналитика данных - 46 700 гривен;
  • прикладная экономика - 46 700 гривен;
  • учет и налогообложение - 46 700 гривен

Заочная форма по этим специальностям стоит 25 700 гривен, магистратура - 55 500 гривен за год.

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (фото: Википедия)

Итак, дешевле всего в этом перечне экономическое образование обойдется в Харькове - 46 тысяч за год обучения, дороже всего - в КНУ им. Шевченко, где основные экономические специальности стоят 76-81 тысяча гривен, а международная коммерция и инвестиции - 95 600 гривен.

Читайте также о том, что КНУ им. Тараса Шевченко поднял цены на обучение.

Ранее мы писали о том, что в 2025 году поступающие подают заявления в учреждения высшего образования онлайн через электронные кабинеты. Регистрация в них стартовала 1 июля.

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