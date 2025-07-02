Экономическое образование 2025. Сколько стоит обучение во Львове, Киеве и Харькове: сравнение цен

Экономическое образование в Украине традиционно остается одной из самых престижных и востребованных специальностей. В 2025 году цены на этом факультете в ведущих ВУЗах варьируются в пределах 46-95 тысяч гривен в год, в зависимости от формы обучения и уровня.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоит обучение на экономиста и где дешевле всего.
Для анализа выбрали топовые учебные заведения в разных городах, которые вошли в десятку лучших вузов страны в 2025 году.
Стоимость обучения на экономическом факультете:
Обучение на магистратуре стоит 94 500 гривен за год.
Стоимость обучения на экономическом факультете:
Обучение на заочной форме стоит 45 тысяч гривен в год, на магистратуре - 87 900 гривен.
Стоимость обучения на экономическом факультете:
Обучение на этих специальностях в ЛНУ им. И. Франко возможно только на дневной форме, заочной - нет. Год обучения на магистратуре стоит 59 070 гривен.
Стоимость обучения на экономическом факультете:
Год обучения на заочной форме стоит 34 100 гривен, а на магистратуре - 57 600 гривен.
Стоимость обучения на экономическом факультете:
Заочная форма по этим специальностям стоит 25 700 гривен, магистратура - 55 500 гривен за год.
Итак, дешевле всего в этом перечне экономическое образование обойдется в Харькове - 46 тысяч за год обучения, дороже всего - в КНУ им. Шевченко, где основные экономические специальности стоят 76-81 тысяча гривен, а международная коммерция и инвестиции - 95 600 гривен.
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