Економічна освіта 2025. Скільки коштує навчання у Львові, Києві та Харкові: порівняння цін

Економічна освіта в Україні традиційно залишається однією з найпрестижніших і найзатребуваніших спеціальностей. У 2025 році ціни на цьому факультеті у провідних ВНЗ варіюються у межах 46-95 тисяч гривень за рік, залежно від форми навчання та рівня.
РБК-Україна розповідає, скільки коштує навчання на економіста та де найдешевше.
Для аналізу вибрали топові навчальні заклади у різних містах, які увійшли у десятку найкращих ВНЗ країни у 2025 році.
Вартість навчання на економічному факультеті:
Навчання на магістратурі коштує 94 500 гривень за рік.
Вартість навчання на економічному факультеті:
Навчання на заочній формі коштує 45 тисяч гривень в рік, на магістратурі - 87 900 гривень.
Вартість навчання на економічному факультеті:
Навчання на цих спеціальностях в ЛНУ ім. І. Франка можливе лише на денній формі, заочної - нема. Рік навчання на магістратурі коштує 59 070 гривень.
Вартість навчання на економічному факультеті:
Рік навчання на заочній формі коштує 34 100 гривень, а на магістратурі - 57 600 гривень.
Вартість навчання на економічному факультеті:
Заочна форма за цими спеціальностями коштує 25 700 гривень, магістратура - 55 500 гривень за рік.
Отже, найдешевше у цьому переліку економічна освіта обійдеться у Харкові - 46 тисяч за рік навчання, найдорожче - у КНУ ім. Шевченка, де основні економічні спеціальності коштують 76-81 тисяча гривень, а міжнародна комерція та інвестиції - 95 600 гривень.
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Раніше ми писали про те, що у 2025 році вступники подають заяви до закладів вищої освіти онлайн через електронні кабінети. Реєстрація у них стартувала 1 липня.
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