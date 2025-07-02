Економічна освіта 2025. Скільки коштує навчання у Львові, Києві та Харкові: порівняння цін

Для аналізу вибрали топові навчальні заклади у різних містах, які увійшли у десятку найкращих ВНЗ країни у 2025 році.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Вартість навчання на економічному факультеті:

економіка (мова навчання англійська/українська) - 81 000 гривень;

економіка та економічна політика - 76 600 гривень;

економічна аналітика - 76 600 гривень;

економічна кібернетика - 78 200 гривень;

міжнародна економіка - 79 600 гривень;

міжнародна комерція та інвестиції - 95 600 гривень.

Навчання на магістратурі коштує 94 500 гривень за рік.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (фото: facebook.com kyiv.university)

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Вартість навчання на економічному факультеті:

економіка та міжнародні економічні відносини - 67 600 гривень;

економіка та міжнародні економічні відносини + D3 Менеджмент - 67 600 гривень.

Навчання на заочній формі коштує 45 тисяч гривень в рік, на магістратурі - 87 900 гривень.

Національний технічний університет України "КПІ" ім. І. Сікорського (фото: Вікіпедія)

Львівський національний університет імені Івана Франка

Вартість навчання на економічному факультеті:

бізнес-економіка - 53 700 гривень;

економіка і захист ділових інтересів - 53 700 гривень;

економіка та аналітика даних - 53 700 гривень;

економічна кібернетика - 53 700 гривень;

міжнародна економіка - 53 700 гривень;

облік і оподаткування - 53 700 гривень;

діджитал облік - 53 700 гривень

Навчання на цих спеціальностях в ЛНУ ім. І. Франка можливе лише на денній формі, заочної - нема. Рік навчання на магістратурі коштує 59 070 гривень.

Львівський національний університет імені Івана Франка (фото: facebook.com franko.lviv.ua)

Національний університет "Львівська політехніка"

Вартість навчання на економічному факультеті:

економіка та міжнародні економічні відносини - 56 800 гривень;

соціальна економіка, аналітика та управління - 56 800 гривень;

економіка девелопменту - 56 800 гривень;

економіка інноваційного розвитку - 56 800 гривень;

цифрова економіка - 56 800 гривень;

облік і аудит - 56 800 гривень.

Рік навчання на заочній формі коштує 34 100 гривень, а на магістратурі - 57 600 гривень.

Національний університет "Львівська політехніка" (фото: Вікіпедія)

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Вартість навчання на економічному факультеті:

управлінська економіка - 46 700 гривень;

економічна кібернетика - 46 700 гривень;

міжнародна економіка - 46 700 гривень;

економіка та аналітика даних - 46 700 гривень;

прикладна економіка - 46 700 гривень;

облік і оподаткування - 46 700

Заочна форма за цими спеціальностями коштує 25 700 гривень, магістратура - 55 500 гривень за рік.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (фото: Вікіпедія)

Отже, найдешевше у цьому переліку економічна освіта обійдеться у Харкові - 46 тисяч за рік навчання, найдорожче - у КНУ ім. Шевченка, де основні економічні спеціальності коштують 76-81 тисяча гривень, а міжнародна комерція та інвестиції - 95 600 гривень.