Доллар валится, евро на подъеме: как политика Трампа расшатала курс валют

Доллар теряет свою стоимость как в Украине, так и на мировых рынках. Это происходит на фоне значительных экономических и политических изменений, в частности, из-за решений и политики США, которые могут спровоцировать глобальные экономические трудности.

О том, почему после резкого взлета падает доллар, а евро стремительно растет, –читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

Содержание:

За три года войны наличный доллар в Украине подорожал почти в половину, однако после того, как американская валюта превысила психологическую отметку в 42 гривны за доллар, начался ее спад, а евро, наоборот, начало расти.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 марта снова снизил курс доллара по отношению к гривне, установив его на уровне 41,27 гривны/доллар. Таким образом Нацбанк укрепил гривну против доллара третий день подряд. Последний раз доллар столько стоил в конце ноября прошлого года.

При этом европейская валюта только с 4 марта подорожала почти на гривну, достигнув отметки в 44,55 гривны/евро. В целом евро после того, как поднялось до 46 гривен в августе-сентябре, с ноября шло в коридоре 43-43,50 гривен за евро.

Почему евро растет, а доллар падает

С начала этой недели евро на мировых рынках продемонстрировало значительный рост относительно доллара, говорит РБК-Украина финансовый аналитик Андрей Шевчишин. По его словам, недавно курс евро был на уровне 1,38 доллара, а сегодня он уже приближается к 1,08. Шевчишин подчеркивает, что это резкое смещение вызвано политической ситуацией, в частности, действиями и риторикой администрации США относительно внешней политики и введения пошлин.

"Одной из основных причин такой динамики является ожидание негативных последствий от тарифной войны для американской экономики, особенно для Канады и Мексики, где взаимные ограничения наносят серьезные трудности. В свою очередь, это болезненно отражается на сельскохозяйственном секторе США, который несет потери из-за уменьшения поставок и роста расходов. Китай, несмотря на санкции, не снижает свои поставки, а Канада даже может ограничить поставки энергоресурсов, таких как газ и электроэнергия, что может привести к энергетическим проблемам для некоторых штатов", – говорит он.

Кроме политической ситуации, важную роль в падении доллара играют макроэкономические показатели США. В частности, проблемы на нефтяном рынке усиливают негативные тенденции. Запасы нефти уменьшились значительно меньше, чем ожидалось, а даже увеличились по сравнению с предыдущим периодом. Это свидетельствует о низком спросе на нефть, что, в свою очередь, указывает на ослабление экономической активности.

Еще одним негативным фактором является ситуация на рынке труда: количество новых рабочих мест значительно меньше прогнозируемого. Ожидалось, что новых вакансий будет около 160 тысяч, однако фактически создано лишь 77 тысяч рабочих мест. Это указывает на общий спад в экономике Соединенных Штатов Америки.

Такая экономическая ситуация заставляет инвесторов пересматривать свои стратегии. Они выводят капитал с американских рынков и направляют его в европейские. Это вызывает рост спроса на евро, тогда как спрос на доллар снижается. В результате это напрямую влияет на рост курса евро относительно доллара.

По данным Reuters, индекс доллара относительно основных мировых валют снизился до 105,46 пункта, что стало худшим показателем с декабря прошлого года. Главной причиной этого издание называет решение Дональда Трампа по эскалации торгового напряжения из-за его желания вводить пошлины против стран-союзников.

Как это влияет на гривну и экономику Украины

Андрей Шевчишин отмечает, что действия Национального банка Украины на курс валют пока не имеют прямого влияния. Основными факторами являются общеэкономические процессы. По его словам, Нацбанк удерживает курс гривны на определенном уровне, вероятно, для обеспечения закупок определенных стратегических товаров.

"Данные по межбанку и наличном рынке не демонстрируют значительных изменений, что указывает на стабильность ситуации в Украине, хотя и отсутствует активная инвестиционная деятельность. Европейские инвесторы не спешили вкладывать в украинские облигации, а рынок акций не имеет достаточного развития для привлечения портфельных инвестиций", – добавляет эксперт.

Также он отмечает, что сейчас интерес иностранных инвесторов к государственным облигациям (ОВГЗ) падает, что, по его мнению, свидетельствует об отсутствии активных инвестиционных процессов в Украине. Более того, Шевчишин указывает на то, что прошлое повышение учетной ставки Нацбанком не привело к значительным изменениям в ставках по депозитам.

"На сегодня ситуация на валютных рынках, в частности снижение курса доллара, не имеет значительного влияния на стоимость товаров в Украине. Импортеры не снижают цены, а снижение курса влияет только на товары, которые быстро продаются и имеют высокую оборачиваемость, такие как топливо. Для более долговременных товаров цены остаются стабильными", –утверждает финансовый аналитик.

В целом эксперт подчеркивает, что резкие экономические меры со стороны США могут привести к глобальному экономическому кризису. В частности, введение новых тарифов и других экономических ограничений могут вызвать девальвацию валют и обвал сырьевых цен.

"Политика администрации Трампа, в частности повышение таможенных тарифов, открывает ящик Пандоры для мировой экономики. Эти изменения уже создают серьезные трудности для США, и если этот тренд продолжится, последствия почувствует весь мир – от Украины и России до Китая и Европы", – резюмирует Андрей Шевчишин.