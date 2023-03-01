Экономическая активность в Украине востанавливается: бизнес существенно улучшил ожидания

В феврале 2023 года бизнес существенно смягчил негативные оценки собственной экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 45,0 пунктов (в январе - 37,5).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, проводимого Национальным банком Украины ( НБУ ).

"Экономическая активность предприятий постепенно восстанавливается во всех секторах, кроме строительства. Больше всего сдерживают восстановление предприятий дефицит электроэнергии, рост себестоимости производимой продукции в результате закупки альтернативных источников энергии и топлива, низкий потребительский спрос", - отметили в НБУ.

Большинство опрошенных предприятий улучшили свои ожидания, однако все еще настроены на сокращение объемов производства товаров (услуг), новых заказов на продукцию, объемов товарооборота, остатков товаров для продажи. Смягчились ожидания как роста закупочных цен и цен подрядчиков, так и цен на собственную продукцию.

В то же время, респонденты всех секторов и дальше настроены на сокращение численности работников, больше всего в секторе строительства.

Ежемесячный опрос предприятий проводился со 2 по 21 февраля 2023 года. В опросе приняло участие 458 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.