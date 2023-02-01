Ожидания украинского бизнеса значительно ухудшились: что стало причиной

Несмотря на адаптацию к текущим условиям, украинский бизнес ухудшил ожидания своей экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в январе 2023 года снизился до 37,5 пункта (в декабре - 42,1).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, проводимого Национальным банком Украины ( НБУ ).

"Дефицит электроэнергии, разрушение предприятий и инфраструктуры, нарушение логистики, сокращение предложения товаров/услуг, рост производственных затрат, а также низкая платежеспособность населения продолжают оказывать существенное влияние на экономическую активность предприятий и их ожидания", - отмечают в НБУ.

Респонденты прогнозируют сокращение объемов производства товаров (услуг), объемов новых заказов и товарооборота. Ожидается дальнейший рост цен и тарифов на собственную продукцию/услуги за счет удорожания закупочных цен и цен подрядчиков.

"Предложения на рынке труда остаются на низком уровне. Респонденты всех секторов настроены на сокращение численности работников, больше всего - сектора строительства", - говорится в обзоре.

Ежемесячный опрос предприятий проводился 5 - 24 января 2023 года. В опросе приняли участие 442 предприятия. Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.