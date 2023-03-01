В прифронтовых областях сложная ситуация с энергетикой, но дефицит не прогнозируется, - "Укрэнерго"

Из-за российских обстрелов в прифронтовых областях Украины наблюдается сложная ситуация с энергетикой. Там фиксируется повреждение магистральных сетей и сетей операторов систем распределения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 18 дней и на данный момент не прогнозируется. Потребление на уровне рабочего дня.

Сообщается, что потребность в электричестве страны полностью покрывается производственными мощностями наших электростанций и незначительным импортом из Европы.

По данным Офиса генпрокурора, за 4,5 месяца 255 ракет и дронов попали по энергетической инфраструктуре. Из них 214 - по объектам высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго".

К тому же, была возобновлена работа еще одной из электростанций, что увеличило доступную мощность в энергосистеме и соответственно ее операционную безопасность.

При этом сложная ситуация складывается в прифронтовых областях. Из-за обстрелов россиян есть повреждения в магистральных сетях в Днепропетровской области, а также сетей операторов систем распределения в Донецкой и Херсонской областях. Восстановление осуществляются в условиях ситуации безопасности для ремонтных бригад.

В Одесской области проводятся необходимые мероприятия по повышению надежности питания в Одессе и районе.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина выдержала энергетический террор РФ и обеспечила граждан теплом зимой, поэтому тяжелый период уже позади.

Кроме того, министр энергетики Герман Галущенко рассказал, возобновит ли Украина экспорт электроэнергии.

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