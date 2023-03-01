ua ru
Ср, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Економічна активність в Україні відновлюється: бізнес суттєво покращив очікування

Новость на русском →
Україна, Середа 01 березня 2023 13:06
Економічна активність в Україні відновлюється: бізнес суттєво покращив очікування Фото: бізнес покращив очікування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У лютому 2023 року бізнес суттєво пом’якшив негативні оцінки щодо власної економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 45,0 пунктів (у січні - 37,5).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України (НБУ).

"Економічна активність підприємств поступово відновлюється в усіх секторах, крім будівництва. Найбільше стримують відновлення підприємств дефіцит електроенергії, зростання собівартості виробленої продукції внаслідок закупівлі альтернативних джерел енергії та палива, низький споживчий попит", - зазначили в НБУ.

Економічна активність в Україні відновлюється: бізнес суттєво покращив очікування

Більшість опитаних підприємств поліпшили свої очікування, однак все ще налаштовані на зменшення обсягів виробництва товарів (послуг), нових замовлень на продукцію, обсягів товарообороту, залишків товарів для продажу. Пом’якшилися очікування як щодо зростання закупівельних цін та цін підрядників, так і цін на власну продукцію.

Економічна активність в Україні відновлюється: бізнес суттєво покращив очікування

Водночас, респонденти всіх секторів і надалі налаштовані на скорочення чисельності працівників, найбільше в секторі будівництва.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 2 до 21 лютого 2023 року. В опитуванні взяли участь 458 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.

Нагадаємо, в січні український бізнес погіршив очікування щодо своєї економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності знизився до 37,5 пунктів (у грудні - 42,1).

Водночас у лютому в Україні припинили вимикати світло. Станом на 1 березня енергосистема працює з надлишком вже 18 днів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України бизнес
NEWS
Череватий розповів, чи є рішення про виведення українських військ із Бахмута
Череватий розповів, чи є рішення про виведення українських військ із Бахмута
DAILY
Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу