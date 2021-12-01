Зеленський: ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією
Президент України Володимир Зеленський заявив, що без прямого діалогу з Росією зупинити війну неможливо. Він не боїться прямих переговорів з російською стороною.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на послання президента до Ради.
Він заявив, що не боїться прямо говорити росіянам про війну на Донбасі та окупацію Криму.
"Саме тому, водночас, я не боюсь прямої розмови з ним. Ми не боїмось прямого діалогу... Ми знаємо, хто нас підтримує. Ми знаємо, хто з країн робить вигляд, що підтримує. Ми знаємо, що наша армія найкраща у світі і захистить нас", - заявив Зеленський.
Президент України готовий вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним.
"Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали всі. Всі зовнішні (партнери, - ред.) визнали... Ми повинні говорити, знаючи, що в нас сильна армія", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, у Путіна заявили, що підготовка зустрічі з Зеленським не ведеться.
Зазначимо, у жовтні Зеленський заявляв, що готовий до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі, в тому числі за участю інших лідерів "нормандської четвірки".