Екоінспекція хоче перевірити підприємства поблизу Куяльницького лиману

Держекоінспекція проводитиме спільні заходи природоохоронного контролю із залученням обладнання та устаткування, які має на балансі місцева влада Одеської області. Зокрема, перевірять підприємства поблизу Куяльницького лиману.

"Планується проконтролювати підприємства, які розташовані поблизу Куяльницького лиману, на дотримання нормативів щодо скиду зворотних вод, а також в частині поводження з відходами", - сказав він.

Крім того, інспекція планує перевірку полігону "Дальницькі кар'єри".

"Під час минулого заходу контролю там було виявлено близько 30 порушень природоохоронного законодавства... Також планується посилити природоохоронний контроль у сфері видобутку корисних копалин на території області - піску, граніту, гравію тощо, шляхом перевірок найбільших видобувних підприємств", - вказано у повідомленні.