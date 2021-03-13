ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Екоінспекція хоче перевірити підприємства поблизу Куяльницького лиману

Новость на русском → Одеська область, Субота 13 березня 2021 17:25
Екоінспекція хоче перевірити підприємства поблизу Куяльницького лиману Фото: Андрій Мальований (facebook)
Автор: Юлія Струк

Держекоінспекція проводитиме спільні заходи природоохоронного контролю із залученням обладнання та устаткування, які має на балансі місцева влада Одеської області. Зокрема, перевірять підприємства поблизу Куяльницького лиману.

Про це розповів голова відомства Андрій Мальований, передає прес-служба інспекції.

"Планується проконтролювати підприємства, які розташовані поблизу Куяльницького лиману, на дотримання нормативів щодо скиду зворотних вод, а також в частині поводження з відходами", - сказав він.

Крім того, інспекція планує перевірку полігону "Дальницькі кар'єри".

"Під час минулого заходу контролю там було виявлено близько 30 порушень природоохоронного законодавства... Також планується посилити природоохоронний контроль у сфері видобутку корисних копалин на території області - піску, граніту, гравію тощо, шляхом перевірок найбільших видобувних підприємств", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у прибережно-захисній смузі Чорного моря проведуть перевірки. Їх проведе Держекоінспекція Південно-Західного округу спільно з Миколаївською ОДА.

Як писало РБК-Україна, в Україні на початку березня за тиждень виявили екологічних порушень на 28,5 млн гривень. Держекоінспекція склала понад 900 адміністративних протоколів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Одеса Госэкоинспекция проверка
NEWS
"Слуга народу" змінила структуру партії: хто очолює нові органи
"Слуга народу" змінила структуру партії: хто очолює нові органи
DAILY
Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації