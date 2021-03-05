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В Україні за минулий тиждень виявили екологічних порушень на 28,5 млн гривень

Новость на русском → Україна, П'ятниця 05 березня 2021 17:55
В Україні за минулий тиждень виявили екологічних порушень на 28,5 млн гривень Фото: вирубка лісу (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

В Україні за минулий тиждень виявили екологічних порушень на 28,5 млн гривень. Держекоінспекція склала понад 900 адміністративних протоколів.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"З 26 лютого по 5 березня територіальні органи ДЕІ провели 787 перевірок на 307 об'єктах. Збитки, завдані довкіллю від виявлених порушень, склали 28,5 мільйона гривень", - інформує інспекція.

Найбільш резонансний випадок недотримання природоохоронного законодавства виявлено у Київській області.

"Інспектори Столичного округу встановили факт засмічення земельної ділянки побутовими та будівельними відходами 4 класу небезпеки. Розраховані ДЕІ збитки склали 24,2 мільйона гривень. Матеріали справи передано до правоохоронних органів для встановлення порушників", - сказано у повідомленні.

Крім того, більше мільйона гривень збитків завдало довкіллю у результаті використання підземних вод без спеціального дозволу одне з держпідприємств у Львівській області. Йому вже направили претензію про відшкодування збитків.

Також у Хмельницькій області поблизу с. Жердя виявили масштабну вирубку дерев, яка завдала довкіллю шкоди на суму понад 800 тисяч гривень. Матеріали направили правоохоронцям.

Нагадаємо, раніше через загрозу екологічної катастрофи на Донбасі українська сторона провела заміри біля лінії розмежування. Вміст радіаційних речовин в грунті знаходиться в нормі.

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